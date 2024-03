Campania: Fiola (Pd), non attuate leggi approvate in Consigio Regione, offesa da risposte assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato leggi importanti e significative rispetto alle esigenze dei territori, ma siamo nella impossibilità di avere notizie sulla loro attuazione da parte delle direzioni regionali competenti e ciò sembra far emergere una scarsa considerazione del lavoro svolto e svilire il ruolo dell’assemblea legislativa”. E’ quanto ha affermato la consigliera regionale del Pd, Bruna Fiola, presentando la propria interrogazione, stamani, in Consiglio regionale, nel corso del question time, presieduto dalla vice presidente Loredana Raia. “In particolare, non si hanno informazioni circa l’attuazione della legge regionale sui 'riders', approvata nel 2020 per dare tutela a questi lavoratori, e sulla obesità infantile, con la quale sono state stanziate significative risorse per questa grave problematica per la quale la Campania è maglia nera", ha sottolineato la presidente della Commissione regionale Politiche sociali. A rispondere all’interrogazione l’assessore al lavoro e attività produttive, Antonio Marchiello, che ha reso note dettagliatamente numerose attività messe in campo per attuare le leggi regionali citate, con particolare riferimento alla attuazione della legge contro l’obesità infantile. “Le direzione ha descritto azioni di prevenzione che essa è tenuta ad attivare sulla base della legge nazionale e per i fondi ricevuti” , ha osservato la consigliera Fiola nella sua replica, che si è detta “sconcertata ed offesa per risposte che denotano con evidenza la sostanziale non attuazione delle importanti leggi approvate dal Consiglio”.(Ren)