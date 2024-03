Difesa: Rauti, la formazione come dominio strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "La formazione è a suo modo un dominio strategico per la Difesa, perché prepara ad affrontare le sfide geopolitiche presenti e future ma anche quelle educative e tecnologiche come il digitale, l'intelligenza artificiale e il 'cognitive warfare'". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, che oggi ha partecipato a Napoli alla Scuola Militare "Nunziatella" all'incontro dei Comandanti delle Scuole delle Forze Armate, presso la Scuola Militare "Nunziatella". "E' necessario un aggiornamento continuo ed una continuità tra la formazione di base e quella "alta", insieme ad un consolidamento dei saperi e dei processi di apprendimento", ha proseguito il sottosegretario, aggiungendo che "la Difesa si sta muovendo con una visione di integrazione interforze che coinvolga i licei militari, le Accademie e il Centro alti studi della difesa (Casd), che ha appena concluso il suo triennio sperimentale come Scuola superiore universitaria a ordinamento speciale", ha aggiunto Rauti. (segue) (Rin)