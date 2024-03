Difesa: Rauti, la formazione come dominio strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Difesa punta ad incrementare verticalmente il livello della qualità formativa e ad allargare la platea dei fruitori, comprendendo nell'offerta formativa anche iniziative nuove, come i progetti di empowerment femminile e quelli Stem per incentivare lo studio delle discipline scientifiche", ha concluso Rauti, annunciando che "entro il 2024 verrà organizzato il primo forum nazionale della formazione in ambito Difesa, rivolto a tutte le realtà militari attive nel settore educativo". (Rin)