Campania: Muscarà (Misto), su rifiuti Tunisia giunta Regione gira lo sguardo

- La politica “è rimasta sorda ai miei appelli”. E’ la considerazione della consigliera regionale della Campania Maria Muscarà (Misto) rispetto alla vicenda dei rifiuti in Tunisia finita al centro di una inchiesta della procura di Potenza. Muscarà ha interrogato la giunta regionale sui fatti al centro dell’inchiesta ma non ha ritenuto soddisfacente la risposta pervenuta, nel question time di oggi, dall’assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. “Ho ricevuto risposte non chiare da parte della Giunta Regionale riguardo la questione dei rifiuti in Tunisia”, ha osservato Muscarà. "Davanti ad uno scandalo della Regione Campania, la giunta gira lo sguardo, dovrebbe solo fare mea culpa e chiedere scusa ai Campani", ha incalzato. Questa è “una vicenda, anzi uno scandalo, che ha visto come protagonista proprio la Regione Campania. La risposta dell'assessore Bonavitacola è molto complessa, ma non mi trovo sulle cifre complessive - ha aggiunto -. Avevo chiesto in totale le spese sostenute dalla Regione Campania, quindi dai cittadini, per la sosta, il rimpatrio e la gestione dei rifiuti dalla Tunisia. Hanno parlato di una cifra totale di sette milioni di euro, ma sappiamo che è molto di più”. “Già soltanto i tunisini hanno chiesto 26 mila euro al giorno, per la sosta di quasi un anno nel porto di Tunisi (quindi diversi milioni di euro) - ha aggiunto -. Poi ho richiesto anche il costo presumibile del rimpatrio di altre 1900 tonnellate di rifiuti (69 container) ferme in un capannone di Moureddine, provincia di Sousse, frutto di un'altra precedente esportazione, ma anche qui pare che la Regione non abbia proprio preso in considerazione questo rimpatrio che pure il governo tunisino sta reclamando”. “Da ricordare che queste 1900 tonnellate - ha continuato continua Muscarà - sono ancora lì, ed il governo tunisino ha chiesto finanche il danno biologico esistenziale, ma evidentemente la Giunta non ha conoscenza di tutto ciò”. “Questo - ha concluso - è il risultato di anni di omissione e voler nascondere la testa sotto la sabbia, e mentre il ministro tunisino ha quasi finito di scontare la sua pena, qui abbiamo appena iniziato vedendo sotto indagine qualche funzionario proprio della Regione. La procura agisce quando il danno è già fatto, la politica che dovrebbe prevenire è rimasta sorda ai miei appelli e dal 2020, finanche i miei ex compagni del fu 5 Stelle non ebbero il coraggio di firmare le mie interrogazioni”. (Ren)