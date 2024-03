Campania: assessore Regione, manifesti contro governo rientrano in strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifesti della Regione Campania contro il governo Meloni “vanno inquadrati nel piano strategico regionale che ne ha specificato gli obiettivi ed individuato i destinatari”. E’ quanto sottolineato dall’assessore regionale Antonio Marchiello durante il question time in Consiglio regionale, rispondendo a una interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega Severino Nappi sull’impiego dei fondi regionali per la realizzazione della campagna pubblicitaria. “Come è noto la Regione Campania ha intrapreso iniziative, politiche, giudiziarie e di mobilitazione sui fondamentali temi delle politiche di coesione e del diritto alla salute, sulle quali i cittadini campani sono fortemente penalizzati a causa del gap nella ripartizione dei fondi regionali e del mancato trasferimento dei fondi di sviluppo e coesione”, ha ricordato Marchiello. I fondi di sviluppo e coesione “sono stati sbloccati solo dalle Regioni del centro-nord. Inoltre, per quanto riguarda l’autonomia regionale differenziata, l’azione comunicativa della Giunta regionale è stata finalizzata a rendere noti i contenuti della stessa e i rischi a carico della popolazione campana, in particolare, e meridionale, in generale. Per quanto riguarda i costi, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per la campagna è stata impiegata la somma di euro 121 mila più iva”, ha concluso.(Ren)