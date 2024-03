© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I diritti vanno coltivati per evitare che appassiscono e non possiamo permettere che appassisca la democrazia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando dei “creator” digitali al palazzo del Quirinale, nell’ambito dell’evento “La Costituzione in shorts”, un progetto per raccontare vari articoli della Costituzione in modo più attuale e comprensibile. (Rin)