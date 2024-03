Quirinale: Mattarella, portare velocemente digitale in tutto il paese o cittadini serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ fondamentale portare il digitale velocemente in tutte le parti del nostro paese”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando dei “creator” digitali al palazzo del Quirinale, nell’ambito dell’evento “La Costituzione in shorts”, un progetto per raccontare vari articoli della Costituzione in modo più attuale e comprensibile. Ci sono territori “in cui non arriva il segnale e questo fa sentire cittadini di serie B”, ha aggiunto. (Rin)