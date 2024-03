Quirinale: Mattarella, assicurare a tutti diritto essere informati è elemento democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Essere informati fa parte della serie A della cittadinanza ed assicurare a tutti di essere informati, con tutti gli strumenti adoperabili, è un elemento di democrazia”. Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando dei “creator” digitali al palazzo del Quirinale, nell’ambito dell’evento “La Costituzione in shorts”, un progetto per raccontare vari articoli della Costituzione in modo più attuale e comprensibile. “Bisogna completare la copertura digitale del nostro paese in modo che arrivi a tutti la possibilità di informarsi”, ha aggiunto. (Rin)