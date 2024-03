© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono talmente tanti che non me lo ricordo più”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che incontrando dei “creator” digitali al palazzo del Quirinale, nell’ambito dell’evento “La Costituzione in shorts”, ha risposto ad una domanda su quali fossero stati i momenti più diffidi della sua carriera politica. (Rin)