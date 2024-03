Napoli: ex Convento di Sant’Anna a Capuana diventa spazio sociale e culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del “Piano di valorizzazione e delle alienazioni immobiliari del Comune di Napoli”, la Fondazione Terzoluogo Ets ha acquistato, nel 2023, l'ex Convento cinquecentesco di Sant’Anna a Capuana nel Borgo Sant’Antonio Abate con l’obiettivo di convertire la struttura in un nuovo Spazio sociale e culturale. Il vasto complesso di circa 4.000 mq, con spazi al chiuso, terrazze e una corte porticata, sarà restituito ai cittadini del “Buvero” e a tutti i napoletani dopo un’importante opera di restauro e ristrutturazione avviata dalla Fondazione Terzoluogo. Con la firma del protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e la Fondazione Terzoluogo si avvia anche una collaborazione volta a realizzare azioni e interventi congiunti per la riqualificazione culturale dello spazio e del territorio circostante. Alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore alle Politiche sociali Luca Fella Trapanese, dell’assessore all’Istruzione e alle famiglie Maura Striano e dei rappresentanti della Fondazione Terzoluogo, il protocollo di intesa che formalizza la collaborazione per l'attivazione di servizi culturali, educativi e sociali rivolti a tutte le fasce d’età è stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo. (segue) (Ren)