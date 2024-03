Quirinale: Mattarella, nostra Repubblica non è democrazia solo sotto aspetto formale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è una Repubblica democratica e come spiegarono le costituenti che proposero questa formulazione, vuol dire che l'Italia è una Repubblica caratterizzata da libertà ed eguaglianza. Una democrazia non soltanto sotto l'aspetto formale, organizzativo, ma sotto i profili sociale ed economico”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando dei “creator” digitali al palazzo del Quirinale, nell’ambito dell’evento “La Costituzione in shorts”, un progetto per raccontare vari articoli della Costituzione in modo più attuale e comprensibile. (Rin)