Turismo: Roma da settima a quarta tra le cento migliori città, a Cannes il rapporto annuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine rileva anche che Roma è all'ottavo posto nella sottocategoria dedicata alle attività all'aria aperta, per l'enorme estensione delle aree verdi, tra parchi urbani e ville storiche. Roma, infine, è dietro soltanto a Londra nella nostra sottocategoria globale delle recensioni di Tripadvisor. Gli analisti di Resonance sostengono che la città, dopo la pandemia "sta ripartendo velocemente" e il merito è da attribuire all'apertura di "nuovi ristoranti e alberghi". Nella classifica generale l'altra città italiana che compare dopo Roma è Milano, in decima posizione. Tra la quinta e la decima posizione, tra Roma e Milano quindi, ci sono: Madrid, Praga, Barcellona, Amsterdam, Istanbul. Napoli è in 26ma posizione mentre in 57ma c'è Venezia. Torino si ferma all'88ma posizione. (Rer)