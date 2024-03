Toscana: Meloni, con Accodo sviluppo 683 milioni per 176 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’accordo di oggi destiniamo alla Regione Toscana risorse per oltre 683 milioni di euro, di cui 110 già assegnati come anticipo, per finanziare 176 progetti. Se a queste risorse aggiungiamo i 381 milioni già resi disponibili da altre fonti, raggiungiamo un investimento complessivo di 1 miliardo”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Toscana. Nel dettaglio “32 milioni sono destinati alla riqualificazione urbana, 30 per la rete infrastrutturale viaria, 5 milioni per il trasporto pubblico locale, 20 per gli impianti sportivi, 6,5 per il consolidamento antisismico per gli edifici scolastici, e 13 per il recupero dei beni culturali. Senza dimenticare la messa in sicurezza ambientale, a cui sono destinati 25 milioni”, ha aggiunto. (Rin)