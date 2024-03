Napoli: Giro d’Italia, firmata intesa in Città metropolitana per "tappe della bellezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra nel vivo l’organizzazione delle tappe del Giro d’Italia promosse dalla Città metropolitana di Napoli, la Avezzano – Napoli, prevista domenica 12 maggio, e la Pompei – Cusano Mutri/Bocca della Selva di martedì 14, che offriranno, per il terzo anno consecutivo, ai 700 milioni di telespettatori e appassionati di 190 Paesi in tutto il mondo le straordinarie bellezze di Napoli e della sua area metropolitana: tappe fortemente volute dal Sindaco Gaetano Manfredi nell’ottica del piano di promozione e valorizzazione dell’intero territorio che tanti frutti sta portando in termini di rilancio del brand, turismo e sviluppo. È stato sottoscritto questa mattina, infatti, nella sede di piazza Matteotti, il Protocollo d’intesa che stabilisce i ruoli e i rapporti che la Città Metropolitana, il Comune di Napoli, il Comune di Pompei e gli altri Comuni che saranno attraversati dalla Corsa rosa dovranno svolgere per la migliore riuscita del programma che vedrà i corridori, per la prima tappa, attraversare i Campi Flegrei per giungere, poi, nel capoluogo con una volata sul Lungomare, mentre per la seconda, partire dalla città degli scavi archeologici più famosi al mondo, lambire il Parco archeologico di Longola, dirigersi verso Nola e le Basiliche Paleocristiane di Cimitile per lasciare l’area metropolitana partenopea in direzione Sannio. A firmare il documento il sindaco Manfredi, nella veste anche di primo cittadino del capoluogo, il sindaco di Pompei nonché Consigliere Metropolitano, Carmine Lo Sapio, città di partenza della tappa del 14, e i sindaci e i delegati dei Comuni di Bacoli, Boscoreale, Camposano, Cicciano, Cimitile, Giugliano in Campania, Monte di Procida, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pozzuoli, Roccarainola, San Paolo Bel Sito e Striano. (segue) (Ren)