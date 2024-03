Napoli: Giro d’Italia, firmata intesa in Città metropolitana per "tappe della bellezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’evento sono intervenuti anche il vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, e il consigliere metropolitano delegato a Sport, giovani ed eventi, Sergio Colella. Presenti i consiglieri cetropolitani Felice Sorrentino, Salvatore Pezzella, Luciano Borrelli e Domenico Esposito Alaia. In virtù dell’intesa, la Città metropolitana ha assunto l’impegno di coprire economicamente le spese necessarie per ospitare le tappe sul territorio - pari a 300mila euro, già stanziati - e a dare il più ampio risalto alla manifestazione ciclistica attraverso i propri canali social e il portale istituzionale, dove verrà allestita una apposita sezione, acquisendo anche materiali di comunicazione dai comuni interessati al fine di diffondere un’immagine coordinata dell’area metropolitana tutta. L’Ente di piazza Matteotti si è impegnato, altresì, a intervenire nei tratti stradali di propria competenza per tutte le attività manutentive e di controllo richieste dall’organizzazione della manifestazione ciclistica. I Comuni di Napoli e Pompei hanno assunto il ruolo di capofila per le tappe di competenza, per cui si occuperanno di tutti gli aspetti amministrativi con Rcs sport e parteciperanno, inoltre, alla promozione dell’evento insieme agli altri Comuni, che hanno assunto su di sé, dal canto loro, tutti gli oneri di competenza territoriale derivanti dalla manifestazione. La tappa toccherà, quindi, alcuni dei luoghi più belli al mondo, come Napoli, i Campi Flegrei, Pompei e la sua straordinaria area archeologica, l’area vesuviana, il Nolano: una Città Metropolitana colma di tesori da scoprire. “È proprio grazie al nostro straordinario patrimonio – ha affermato il sindaco Manfredi - che siamo riusciti a ottenere per la terza volta consecutiva, cosa che l’organizzazione non concede quasi mai, il passaggio del Giro d’Italia sul nostro territorio. Il Giro rappresenta una grande vetrina internazionale, un potente veicolo di diffusione delle nostre bellezze e dei nostri valori. Lavorando tutti insieme, con questo spirito di forte coesione e sinergia istituzionale che abbiamo registrato oggi, riusciremo a raggiungere grandissimi risultati”.(Ren)