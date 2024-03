Rpt - Turismo: Roma da ottava a quarta tra le cento migliori città, a Cannes il rapporto annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) - Roma sale dall'ottava alla quarta posizione nell'elenco delle cento migliori città d'Europa. La Capitale italiana arriva dietro soltanto a Londra, Parigi e Berlino rispettivamente prima, seconda e terza nella classifica che viene stilata annualmente da Resonance, società leader di consulenza nei settori del turismo, dello sviluppo economico e degli investimenti immobiliari. Lo studio è stato presentato oggi nel corso del "Mipim 2024" a Cannes, l'appuntamento di riferimento per il comparto degli investimenti immobiliari in Europa e dove il Comune di Roma è presente con uno stand, al quale in queste ore sta facendo visita il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Se Londra per il secondo anno consecutivo si conferma in testa alla classifica, Roma scala ben tre posizioni e lascia dietro Madrid. Nel rapporto la Capitale italiana, è descritta come la Città eterna da sempre meta ambita e dalla capacità immensa di offrire un viaggio nel tempo, grazie al vasto patrimonio storico e archeologico, che la fa essere, nella categoria delle città d'arte, tra le prime tre mete preferite in Europa. L'indagine rileva anche che Roma è all'ottavo posto nella sottocategoria dedicata alle attività all'aria aperta, per l'enorme estensione delle aree verdi, tra parchi urbani e ville storiche. Roma, infine, è dietro soltanto a Londra nella nostra sottocategoria globale delle recensioni di Tripadvisor. Gli analisti di Resonance sostengono che la città, dopo la pandemia "sta ripartendo velocemente" e il merito è da attribuire all'apertura di "nuovi ristoranti e alberghi". Nella classifica generale l'altra città italiana che compare dopo Roma è Milano, in decima posizione. Tra la quinta e la decima posizione, tra Roma e Milano quindi, ci sono: Madrid, Praga, Barcellona, Amsterdam, Istanbul. Napoli è in 26ma posizione mentre in 57ma c'è Venezia. Torino si ferma all'88ma posizione.Rer(Rer)