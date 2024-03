Caserta: Patrasso (Fim Cisl), fermare scia sangue vittime sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può perdere la vita a 25 anni mentre si lavora è inaccettabile, esprimiamo tutta la nostra vicinanza al dolore della famiglia. Questo ennesimo incidente mortale ci lascia tutti costernati e affranti perché nonostante leggi e contratti indichino in modo puntuale cosa è giusto fare per preservare la salute e la vita dei lavoratori, non riescono ad arrestare questo dramma delle morti e incidenti sul lavoro, serve lo sforzo di tutti per istaurare una cultura diffusa della sicurezza". E' quanto dichiarato dal segretario nazionale Fim Cisl Giovanna Petrasso. "Purtroppo la Campania tra le prime regioni a detenere il triste primato degli incidenti mortali nei luoghi di lavoro - ha aggiunto -. Senza mettere in campo una strategia comune e strumenti di controllo adeguati, che coinvolga tutti non c’è legge o norma che possa arrestare questa scia di sangue". "Auspichiamo che le autorità competenti facciano velocemente chiarezza su quanto accaduto, queste morti non sono delle tragiche fatalità ma conseguenze di un sistema profondamente sbagliato che antepone il profitto al valore della vita. Non si può morire di lavoro, in un paese civile non possono e non devono bastare gli appelli e le frasi di circostanza, ci vogliono misure atte a ridare dignità al lavoro", ha proseguito. (segue) (Ren)