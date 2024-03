Caserta: Patrasso (Fim Cisl), fermare scia sangue vittime sul lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fim ribadiamo con insistenza l’investimento di risorse per rafforzare e migliorare il sistema di prevenzione, in modo da garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoron- ha sottolineato Patrasso -. Le Rsu dello stabilimento di Laminazione Sottile, hanno fermato immediatamente gli impianti proclamando lo sciopero su tutti i turni di lavoro, proseguendo anche per la giornata odierna. Mentre Fiom-Fim-Uilm di Caserta, contro la strage quotidiana di morti sul lavoro hanno indetto 4 ore di sciopero provinciale in tutte le aziende metalmeccaniche del territorio per giovedì 14 marzo". "Come Fim Campania e Fim nazionale - ha concluso Patrasso - ribadiamo l’urgenza di un tavolo di confronto con il Governo per rafforzare ulteriormente le misure di controllo e soprattutto è necessario che istituti come Inail agiscano sulle aziende che devono smettere di considerare la sicurezza come un costo ma un investimento". (Ren)