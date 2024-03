Abruzzo: Regione presente con proprio stand a Borsa mediterranea turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno la presenza a Napoli alla Bmt è frutto dell'intesa raggiunta con le Camere di commercio regionali che sul fronte della promozione turistica da anni hanno concentrato le risorse per una migliore veicolazione del brand Abruzzo. Gli operatori abruzzesi che hanno manifestato l'interesse a partecipare all'evento - Welcome Aq, Abruzzotravelling, Freedom to live - Abruzzobike Land, Dmc Costa dei Trabocchi e Grotte di Stiffe - avranno l'opportunità di prendere parte, in base al segmento turistico che rappresentano, ad uno dei workshop organizzati dall'ente fieristico: il "Workshop incoming", con 50 buyers internazionali selezionati da Enit specializzati sul prodotto Italia, e il Workshop "Terme, Benessere & Vacanza Attiva" con 20 buyers specializzati sul segmento di riferimento. (Gru)