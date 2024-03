Giappone: forze Usa riprendono i voli dei convertiplani Osprey (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cause dell'incidente dello scorso novembre, e dei numerosi altri che hanno coinvolto velivoli Osprey in Giappone e negli Stati Uniti, sono note agli Stati Uniti che però non le divulgano sulla base di restrizioni normative inerenti la sicurezza nazionale, e per questa ragione le autorità di Okinawa hanno immediatamente contestato la ripresa dei voli. In Giappone le forze armate Usa operano in tutto 24 velivoli MV-22 Osprey del Corpo dei Marine di stanza presso la base aerea di Futenma, a Okinawa, e cinque CV-22 - una differente versione del velivolo - della Forza aerea Usa presso la base aerea di Yokota, alla periferia occidentale di Tokyo. Le Forze di autodifesa giapponesi dispongono a loro volta di una flotta di 14 V-22 temporaneamente schierati a Kisarazu, alle porte di Tokyo; anche questi velivoli hanno interrotto le operazioni dopo l'incidente dello scorso anno. (Git)