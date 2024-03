Camorra: Libera, in Campania 3.106 beni confiscati e assegnati per riutilizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania sono 170 le diverse realtà impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata in 56 comuni. Il dato emerge da un censimento effettuato da Libera in occasione dell'anniversario della legge n. 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. La metà delle realtà sociali che gestisce i beni confiscati sul territorio regionale - prosegue il report - è costituita da associazioni di diversa tipologia (85), mentre sono 49 le Coop sociali e consorzio di cooperative. Tra gli altri soggetti gestori del terzo settore, ci sono sette realtà del mondo religioso (diocesi, parrocchie e Caritas), quattro fondazioni e tre scuole. Nel censimento non sono compresi i beni immobili riutilizzati direttamente per finalità istituzionali dalle amministrazioni statali e locali. (segue) (Ren)