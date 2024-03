Campania: De Luca, sanità priorità assoluta in un paese civile, adeguare retribuzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sanità è la priorità assoluta, prima del cuneo fiscale, prima del reddito di cittadinanza. Questo se e vogliamo essere un paese civile”. Lo ha sottolineato con forza il presidente della Regione Campania intervenendo al convegno "L'impatto dell'autonomia differenziata sulla sanità del Mezzogiorno” tenutosi all’ospedale Cardarelli di Napoli. “Abbiamo visto le percentuali di spesa dell’Italia - ha insistito De Luca -: arrivano al 6,2 per cento. La Francia è all’8 per cento, la Germania all’8,9 per cento. se volessimo raggiungere il livello della Francia avremmo bisogno di 30 miliardi di investimenti in più”. De Luca ha quindi sottolineato che il primo intervento da fare nella sanità pubblica, a livello nazionale, è “adeguare lo standard retributivo di tutto il personale sanitario in generale, medici e infermieri, amministrativi della nostra sanità”. “Questa - ha insistito - è la scelta da fare”.(Ren)