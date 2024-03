Campania: Raia (Pd), da Regione importante sostegno a imprenditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Legge regionale 17 del 2021 per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, "abbiamo iniziato un percorso virtuoso nella nostra Regione che ha consentito di mettere in campo importanti strumenti a favore del lavoro e dell'impresa femminile. Questo percorso continua con ulteriori risorse pari a dieci milioni programmate dal governo regionale a sostegno della autoimprenditorialità femminile per incrementare la percentuale di occupazione femminile e ridurre il divario occupazione e retributivo tra uomini e donne che penalizza queste ultime": è quanto ha affermato la vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia (Pd), che della legge regionale 17/2021 è stata promotrice, intervenendo, stamani, nell'Aula consiliare, al convegno sul tema "L'impresa in Campania è Donna. Le misure della regione a sostegno dell'autoimprenditorialità femminile". Al convegno hanno preso parte anche l'assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, con l'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e la partecipazione di Monica Buonanno di "Sviluppo lavoro Italia", di Giovanna Paolantonio della Direzione Regionale Lavoro, e di rappresentanti dei Centri per l'impiego, delle associazioni sindacali e datoriali, degli Organismi regionali per le pari opportunità. (segue) (Ren)