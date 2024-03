Campania: Raia (Pd), da Regione importante sostegno a imprenditoria femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nostra regione lavora solo una donna su tre e, come percentuale di occupazione femminile, siamo purtroppo distanti dalle percentuali registrate nelle regioni del Nord Italia", ha aggiunto la consigliera regionale del Pd, per la quale "occorre, dunque, anche un cambio culturale che consenta alle donne di credere maggiormente in se stesse anche come imprenditrici. E' questo il tema centrale anche in vista di domani, Giornata internazionale della donna". L'assessore regionale al lavoro e alle attività produttive, Antonio Marchiello, ha evidenziato che "la Giunta regionale si appresta ad approvare una delibera per stanziare venti milioni per la creazione di nuova impresa di cui dieci destinati all'imprenditoria femminile, un settore fondamentale per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro e contribuire alla crescita economica e sociale del territorio". "Negli ultimi anni è stato messo in campo un importante 'pacchetto' di misure per il lavoro delle donne – ha sottolineato Paolantonio – anche attraverso l'attivazione presso Centri per l'Impiego dello 'Sportello Donna' e del gruppo di lavoro per l'autoimprenditorialità femminile, che hanno dato importanti risultati". "La Legge regionale 17/2021 ha segnato un importante punto di svolta nel settore, anche perché è stata condivisa con tutte le forze sociali in campo, ed ha condotto ad importanti strumenti come il "Registro delle imprese virtuose" ovvero che si sono caratterizzate per la parità di genere", ha aggiunto Buonanno, occorre proseguire per questa strada per aumentare la percentuale di occupazione femminile, tenendo conto che, ad oggi, il 61 per cento delle donne in età da lavoro in Campania non partecipa al mercato del lavoro". (Ren)