Salerno: Bicchielli (Nm), ministro valuti revoca Coscioni da presidenza Agenas

- Il vicepresidente del gruppo Noi moderati Pino Bicchielli ha presentato una interrogazione al ministro della Salute Schillaci su Enrico Coscioni, presidente Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), a seguito della notifica della misura interdittiva della professione medica, per la durata di 12 mesi, che ha colpito Coscioni nella sua qualità di primario di Cardiochirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Le contestazioni mosse a Coscioni sono legate a un'operazione chirurgica su un paziente di 62 anni, successivamente deceduto. "Coscioni continua a ricoprire la carica di presidente dell'Agenas, ente pubblico non economico di rilievo nazionale ed organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale. Al ministro Schillaci chiedo quindi se ritenga sussistano i presupposti per sospendere e/o rimuovere il dott. Enrico Coscioni dall'incarico di Presidente dell'Agenas, in attesa che il grave quadro indiziario ricostruito dal giudice venga accertato in giudizio", ha scritto Bicchielli nella interrogazione al ministro. (Ren)