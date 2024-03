Napoli: via a manutenzione della Sp 1 e Sp 500, interventi per due milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada provinciale 1 e la strada provinciale 500 sono assi a scorrimento veloce e, come tali, anche a elevato flusso di traffico, sia di mezzi leggeri, sia di mezzi pesanti: le due arterie necessitano, pertanto, di interventi finalizzati a garantire la stabilità delle infrastrutture nonché la fluidità della circolazione. Per questo motivo, con l’accordo quadro, la Città metropolitana - guidata dal sindaco Gaetano Manfredi - ha predisposto una serie di interventi: il ripristino della pavimentazione stradale, la sistemazione di viadotti, ponti, sovrappassi e sottopassi, il taglio di alberi e di rami pericolosi, la disostruzione dei sistemi di regimentazione delle acque, la pulizia dei cigli, la riparazione di parapetti, muretti e marciapiedi. Prevista, inoltre, la rimozione dei rifiuti solidi urbani abbandonati sulla sede stradale, il trasporto al sito di conferimento e smaltimento, oltre che alla bonifica dei siti. Con tale Accordo vengono individuati anche interventi per annullare o mitigare le conseguenze di molti incidenti, in particolare quelli che derivano dalla perdita del controllo dei veicoli dovuta alle non perfette condizioni della strada: l’installazione o il ripristino di barriere stradali, il rifacimento, sostituzione e integrazione di segnaletica stradale sia verticale che orizzontale. L’Accordo Quadro avrà durata di otto mesi, prorogabili per altri quattro, fermo restando il suo valore massimo. “La Città Metropolitana – ha affermato il consigliere delegato alle Strade, Dionigi Gaudioso – prosegue nella sua opera di riqualificazione della rete stradale di propria competenza, per garantire la sicurezza degli automobilisti nell’ambito di un programma di mobilità sostenibile”. Il secondo contratto, per il valore di 850mila euro, ha ad oggetto l’affidamento delle opere di adeguamento delle barriere stradali del bordo laterale e della segnaletica orizzontale e verticale relativamente ai rami A e B della strada provinciale 500, ovvero quelli di collegamento con la strada provincialeP 1 nelle due direzioni. I lavori dovranno terminare in 180 giorni. (Ren)