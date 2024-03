Autonomia: Cartabellotta, potrebbe amplificare differenze in assistenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha detto Antonio d'Amore, direttore generale del Cardarelli: "Ritengo che sia importante che il più grande ospedale del Mezzogiorno si interroghi sul futuro contesto in cui ci potremmo venire a trovare tra pochi mesi, se la riforma dovesse andare avanti. Le domande che ci poniamo sono: riusciremo ancora a reclutare medici, infermieri, tecnici o ci saranno contratti differenziati che permetteranno a Regioni più ricche di pagare di più il personale? Riusciremo a garantire ai nostri professionisti le stesse tecnologie di altri ospedali europei? Da quanto emerso, il rischio di amplificare le differenze tra le diverse regioni è davvero estremamente elevato". L'allarme è stato lanciato da tutti i presenti al convegno che hanno evidenziato, tra l'altro, come la riforma dell'autonomia differenziata stia procedendo nel suo percorso di approvazione senza che vi sia un dibattito parlamentare ampio ed un confronto. Ha detto monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale Campana: "In uno Stato unitario ai cittadini vanno assicurate uguali opportunità di accesso, a prescindere dal luogo di residenza e dal grado di sviluppo produttivo locale. Il progetto dell'autonomia differenziata palesa i rischi di una frammentazione eccessiva nell'erogazione dei diritti fondamentali per tutti i cittadini del Paese. Questo progetto di riforma non è solo in contraddizione con la nostra Costituzione, in particolare con il principio di uguaglianza sostanziale espresso nell'art. 3, ma è in evidente contrasto con il sentimento di appartenenza ad un'unica comunità, ad un'unica storia". (Ren)