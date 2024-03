Napoli: nuovi scenari del turismo mediterraneo alla Bmt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal turismo di prossimità a quello di lusso, passando per le innovazioni che già condizionano e caratterizzano il futuro del viaggio. Dall'Italia, meta tra le più ambite del mondo, alle destinazioni estere, passando dalle località a forte vocazione turistica a quelle emergenti. Ci sarà tutto questo e tanto altro alla ventisettesima edizione di Bora mediterranea del Turismo, la più importante fiera B2B del Mediterraneo in programma da giovedì 14 a sabato 16 marzo nella Mostra d'oltremare di Napoli. Spazio, come da tradizione, a Enit e alle Regioni d'Italia, con gli stand della Campania, padrona di casa, di Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Trentino, Sardegna, e Sicilia, con la rete autentica e inesplorata dei territori sicani. "La Bmt – ha dichiarato Alessandra Priante, presidente Enit - è un appuntamento importantissimo: in un momento fondamentale dell'anno, particolarmente interessante a livello turistico, consente di avere una visione non solo di quella che è l'offerta nel meraviglioso Sud e in tutta l'area del Mediterraneo, ma anche delle esigenze degli operatori in termini prospettici. È indispensabile fornire strumenti per affrontare una domanda che sta cambiando e attraverso BMT tutte le nuove istanze potranno essere messe in evidenza: la Borsa mediterranea del turismo, infatti, è anche un grande momento di dialogo, di conoscenza, e di sviluppo di nuove proposte". "Bmt è una fiera di grande successo, una fiera internazionale - ha aggiunto Priante -. In questo senso, bene la dimensione del Mediterraneo declinata su un piano di collaborazione internazionale, che consiste nello sviluppare percorsi comuni con gli altri Paesi. È un grande punto di forza. E importanti sono anche i workshop di Bmt, che toccano due elementi chiave per la destagionalizzazione: l'attenzione alla vacanza benessere e termale e all'incentive e congressi, con offerte valide per dodici mesi all'anno. L'Italia può iniziare a candidarsi per ospitare grandi congressi internazionali. In Bmt ci si interroga su tutto questo. La crescita della Borsa Mediterranea del Turismo, quindi, è centrale ed Enit SpA vuole dare un grande contributo". (segue) (Ren)