Napoli: nuovi scenari del turismo mediterraneo alla Bmt (2)

- Alla Borsa mediterranea del turismo, organizzata da Progecta, azienda leader nell'organizzazione di fiere professionali, nei padiglioni espositivi ci saranno aree sia dedicate all'outgoing che all'incoming e saranno presenti i più importanti player del settore, come Ita, Msc, Snav, oltre ai tour operator storici riuniti nel Villaggio Astoi. "Partecipiamo con entusiasmo a questa XXVII edizione di Bmt, ormai evolutasi in evento praticamente nazionale. Lo facciamo ancora una volta tutti insieme – ha affermato il presidente Astoi, Pier Ezhaya - con la formula del Villaggio Astoi, convinti che sia indispensabile fare sistema prima di competere, a vantaggio di tutti". "Dopo un 2023 vigoroso e incoraggiante, che ha visto recuperare i ricavi del 2019, il 2024 è partito con segnali incoraggianti e ci attendiamo una crescita del 10 per cento rispetto all'anno appena concluso. Abbiamo un ruolo attivo, da protagonisti, in un ramo imprescindibile dell'economia italiana; conosciamo il valore della nostra filiera che si traduce in responsabilità verso i nostri clienti, selezionando i prodotti e garantendo quelle tutele che solo il turismo organizzato può offrire. Buttati alle spalle gli anni bui del Covid, i tour operator sono tornati alla loro missione: consegnare alle persone esperienze uniche e indelebili", ha aggiunto. "Ora la sfida che ci attende è studiare approfonditamente i comportamenti d'acquisto dei viaggiatori futuri, così come opportunità ed insidie che i grandi cambiamenti tecnologici stanno imponendo – e ancor più imporranno in futuro - al nostro settore, in particolare le declinazioni dell'Intelligenza artificiale generativa. Abbiamo dimostrato di essere resilienti, ma ancor di più dimostreremo di essere anche innovatori", ha concluso Astoi. (segue) (Ren)