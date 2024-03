Napoli: nuovi scenari del turismo mediterraneo alla Bmt (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti anche le associazioni di categoria come Maavi, Fiavet, Aidit, Aiav e altri. L'evoluzione dell'industria del viaggio procede di pari passo con quella dei sistemi di trasporto. Si conferma nel 2024 la partnership con Trenitalia, presente con uno stand e con un'offerta esclusiva: in occasione di Bmt sarà possibile viaggiare su Frecce e Intercity sfruttando uno sconto del 50 per cento. Con Gesac si farà il punto sull'inaugurazione del nuovo aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, la cui apertura è prevista per il prossimo 11 luglio. Nove le destinazioni già annunciate per Italia ed Europa: Nantes, Cagliari, Verona e Catania servite da Volotea; Milano Malpensa, Londra Gatwick, Berlino, Basilea e Ginevra, operate da easyJet. Un'offerta aggiuntiva a quella dello scalo di Napoli che conta su un network di qualità che, durante la summer, prevede ben quattro voli giornalieri per gli Stati Uniti effettuati dalle tre maggiori compagnie americane: United Airlines con doppio volo giornaliero per New York-Newark, Delta Air Lines con volo giornaliero New York- JFK e American Airlines con volo giornaliero per Philadelphia. Grande partecipazione delle compagnie aeree, tra cui Air Marocco, che lancia la nuova rotta Napoli-Marrakech, China Airlines e Air China, con il Paese asiatico che raddoppia il proprio spazio espositivo, Royal Caribbean e Norwegian Cruise. (segue) (Ren)