Napoli: nuovi scenari del turismo mediterraneo alla Bmt (5)

- Per l'estero saranno presenti anche i Caraibi, destinazione sempre più ambita dagli amanti del lusso, con la Repubblica dominicana, le isole paradisiache e incontaminate di Giamaica e Bahamas, e, poi, Grecia, Slovenia, Thailandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Seychelles, Spagna, Svizzera, nuovo crocevia del turismo gastronomico, e la presenza dell'Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero. Tante, infine, le occasioni di appuntamenti formativi in fiera, con quattro workshop - Incoming; Terme, Benessere & Vacanza Attiva; Incentive&Congressi; Turismo Sociale – e tanti convegni incentrati sull'evoluzione del turismo sostenibile, il turismo di lusso, ma anche sull'intelligenza artificiale applicata al mondo dei viaggi, nell'ambito di un evento organizzato da Visit Italy in collaborazione con BMT: le prossime tendenze saranno analizzate ponendo una particolare attenzione ai nuovi orientamenti di viaggio e all'influenza esercitata dall'AI, stimolando un dialogo costruttivo su come prepararsi e adattarsi al futuro dinamico del turismo. "A differenza di altri Paesi europei – ha sottolineato Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze - in Italia non esiste una fiera unica che metta in relazione diretta offerta e domanda professionale, ma piuttosto si sono consolidati degli appuntamenti di area. Certamente Bmt ha avuto il merito di aggregare e consolidare l'interesse del Centro Sud del Paese e motivando così gli investitori nazionali a presidiarla". "La nostra è un'azienda al 100 per cento di Msc Cruises e inevitabilmente Napoli è al centro dei nostri interessi. Un anno fa, il Gruppo Bluvacanze ha investito in una prestigiosa sede in centro, rappresentandovi tutte le sue business units e facendo nuove significative assunzioni: il Retail del turismo, il tour operating e il business travel oggi "abitano" in via Depretis 40 - ha aggiunto Pellegrino -. E qui stiamo sviluppando attività dedicate al territorio. Ad esempio, per il Tour operating Going ha a Napoli una centrale prodotto per i viaggi su misura, un servizio di assistenza emergency h24 che opera a livello internazionale, ma ha anche sviluppato pacchetti per i suoi resorts che partono direttamente dall'aeroporto di Capodichino. Per il Business travel, invece, Cisalpina Tours ha costituito a Napoli una importante struttura per la gestione operativa, assumendo decine di giovani talenti del territorio. Per il retail, infine, abbiamo a Napoli un coordinamento di area del Polo distributivo di affiliazione Blunet, a cui aderisce anche lo storico e qualificato network Via Con Noi". (Ren)