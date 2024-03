© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEPrimo incontro pubblico del progetto "Coscienza Comune" che coinvolge 13 scuole e 400 studenti. L'incontro, dal titolo "Sebben che siamo Donne... tra passato, presente e futuro", permetterà agli allievi degli istituti che hanno aderito di ascoltare le testimonianze di donne che si sono distinte in ambito politico, accademico, professionale e sportivo, nonché di donne che si stanno affermando come protagoniste del futuro. Intervengono l'assessora all'Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, l'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, la presidente della Consulta delle Elette, Annamaria Maisto e il direttore artistico del Teatro Trianon Viviani Marisa Laurito. Teatro Trianon-Viviani in piazza Calenda 9 - Napoli (ore 10).Conferenza stampa di presentazione del programma della rassegna Marzo Donna 2024 "La donna e il tempo di cambiare", in programma dall'8 marzo all'8 aprile. Presenti il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 12).Presentazione del libro di Gianluca Passerelli "Stati Uniti d'Europa: un'epopea a dodici stelle”: intervengono con l'autore, il sindaco di Napoli Gaetano Mandredi e Vincenzo Amendola. Associazione culturale Port'Alba in via Port'Alba - Napoli (ore 18). (segue) (Ren)