© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEPresentazione del volume del procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni "L'inquinamento elettorale e i reati contro la Pubblica amministrazione". Sarà presente come relatore il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone. Palazzo Melzi, sede del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli (ore 10).Il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, in occasione della Festa della donna, organizza una riflessione sulla violenza di genere, "L'amore è consenso non possesso". Intervengono, tra gli altri, la direttrice del carcere, Giulia Russo. A seguire si esibirà la cantante Ida Rendano. Carcere di Secondigliano - Napoli (ore 10).Focus sulla parità di genere nel mondo dello spettacolo dal vivo in Campania con il convegno "Parità di genere. Il Tempo della Salute e del Benessere” organizzato dalla Slc Cgil Napoli Campania e Cgil Campania. Slc Cgil di Napoli, via Giovanni Porzio 4, Centro direzionale, isola G2 - Napoli (ore 11).Conferenza stampa di presentazione della mostra "Undicesima casa", dall'8 marzo al 5 maggio opere degli artisti vincitori della prima edizione del Premio Paul Thorel, ideato e organizzato dalla Fondazione Paul Thorel in collaborazione con Gallerie d'Italia, per sostenere i talenti italiani nel campo dell'arte contemporanea. Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo 177 - Napoli (ore 12).Consiglio comunale monotematico sulla "vertenza Jabil". La seduta del Consiglio sarà aperta alla cittadinanza e, in particolare, ai lavoratori Jabil e alle loro famiglie. Comune in piazza Umberto I - Marcianise (ore 17). (segue) (Ren)