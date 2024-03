Campania: Ronghi (Sud protagonista), ripartire da territorio per lavoro e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità per la Campania sono il lavoro e lo sviluppo economico. In questi anni di governo regionale di centrosinistra non è stato fatto alcunché per crearli, così abbandonando il nostro territorio alla deriva assistenzialistica e parassitaria. In vista delle prossime elezioni regionali, il centrodestra deve ripartire dal territorio per dare vita ad un progetto politico forte, credibile e vincente, che metta al centro il lavoro e lo sviluppo, così come hanno ben compreso il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ed il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, i quali stanno mettendo in campo concrete iniziative per creare nuova occupazione sostenibile in Campania ed in tutto il Sud Italia". E' quanto afferma il presidente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "Su questi temi – ha aggiunto Ronghi – terremo una conferenza stampa, lunedì prossimo, alle ore 10,30 presso il Centro Congressi "Tiempo", al Centro Direzionale di Napoli, isola E5, con la partecipazione del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, di Raffaele De Cicco, segretario di "Sud Protagonista Campania", e di Giuseppe Martorano, dirigente di Sud protagonista Calabria". (Ren)