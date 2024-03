Roma: da Napoli alla Capitale per truffare anziani con scusa del finto pacco, 6 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, nella giornata del 2 marzo, hanno arrestato sei uomini, tutti originari della provincia di Napoli, perché gravemente indiziati del reato di truffa aggravata in concorso, commessa a Roma, in zona Tomba di Nerone, ai danni di una persona anziana. Dopo l’arresto di un uomo per analogo reato in zona Pigneto, lo scorso 12 febbraio, gli stessi Carabinieri, che da tempo seguono il fenomeno delle truffe agli anziani, impegnando sul territorio uomini e mezzi per le attività di prevenzione e contrasto, hanno approfondito gli elementi in loro possesso, analizzato i contatti e gli spostamenti dell’arrestato e sono risaliti alla centrale, a Napoli, da cui partivano le telefonate alle vittime per indurle, con l’inganno, a consegnare denaro e gioielli, al finto delegato delle poste che si sarebbe presentato a casa per ritirare il pacco del nipote. (segue) (Rer)