Roma: da Napoli alla Capitale per truffare anziani con scusa del finto pacco, 6 persone arrestate (3)

- I militari quindi, prima ancora che l’uomo potesse ripartire ed allontanarsi sono intervenuti e l’hanno bloccato, recuperando l’intera somma di denaro. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso, sin da subito, che la vittima, un 84enne, residente in un condominio poco distante, era stato contattato poco prima al telefono da un uomo che, fingendosi suo figlio, l’aveva convinto a raccogliere tutto il denaro che aveva in casa, ottocento euro circa e a preparare un assegno da quattromila euro, ed a consegnarlo ad un delegato delle poste, che era in attesa, in auto, sotto casa. Il denaro sarebbe servito al ritiro di un pacco postale con contrassegno. Contestualmente, altra aliquota di Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere ha effettuato l’accesso all’interno della centrale telefonica, al piano secondario di servizio di un condominio residenziale, sorprendendo 5 uomini con telefoni cellulari, pagine di elenchi telefonici, e appunti manoscritti tra cui erano indicate anche le generalità ed il numero di telefono cellulare dell’anziano, vittima della truffa a Roma. (segue) (Rer)