Roma: da Napoli alla Capitale per truffare anziani con scusa del finto pacco, 6 persone arrestate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accertamenti effettuati, anche sui dispositivi cellulari rinvenuti, infatti, hanno consentito di constatare il diretto collegamento dei cinque fermati con l’uomo fermato per la truffa in atto a Roma. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei sei uomini, il sequestro di cellulari ed elenchi telefonici sui quali i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere stanno effettuando ulteriori approfondimenti per verificare l’eventuale coinvolgimento degli indagati in altri episodi di truffa. Gli arresti sono stati convalidati sia dal Tribunale di Roma che da quello di Napoli. (Rer)