Imprese: Bardi (Regioni) a cabina regia per internazionalizzazione, rafforzare collaborazione istituzionale

- Sul contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla XII Cabina di Regia per l’internazionalizzazione è intervenuto Vito Bardi (presidente regione Basilicata), che spiega come “le Regioni intendano rafforzare la collaborazione interistituzionale anche nell’internazionalizzazione. La volontà è di fare sistema Paese e quindi di migliorare tutte le possibili sinergie”. "È fondamentale il potenziamento della governance dell’internazionalizzazione – afferma Bardi –. Un’efficace condivisione delle iniziative messe in campo a tutti i livelli ottimizza l’efficacia degli interventi. E si evitano così anche sovrapposizioni e quindi la dispersione di risorse". "Le stesse strategie e possibilità di investimenti esteri possono accrescere la competitività dei territori. Bisogna collaborare nelle linee strategiche per l’internazionalizzazione coinvolgendo il sistema Regioni. Auspichiamo, ad esempio, che nel Comitato per il Made in Italy nel Mondo (Cimim) sia presente un rappresentante della Conferenza delle Regioni, sia per la stretta correlazione con le attività della Cabina di Regia che per continuare a creare reali meccanismi di condivisione dei programmi, rafforzando il Partenariato ICE-Regioni", prosegue. (segue) (Rin)