Imprese: Bardi (Regioni) a cabina regia per internazionalizzazione, rafforzare collaborazione istituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Bardi "rafforzare la collaborazione interistituzionale con le Regioni comporta la costruzione di reti organizzative finalizzate ad 'allacciare' i territori, ottimizzare l’uso delle risorse, enfatizzare le specificità disponibili, vocazioni ed eccellenze locali che possano divenire valore aggiunto in aggregazione, costruendo alleanze tra territori. Va colta l’opportunità offerte dalla nuova programmazione Ue dei fondi strutturali e dal Pnrr, imperdibile in termini di sviluppo, investimenti e riforme, senza dimenticare la Zes unica e le Zone Logistiche Semplificate. È quindi assolutamente fondamentale, attraverso la collaborazione interistituzionale, assicurare la messa a sistema di strumenti e di interventi per far crescere e sostenere le imprese nel loro processo di internazionalizzazione”, conclude. (Rin)