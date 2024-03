Napoli: Peluso (Donna e), istruzione e lavoro per libertà e affermazione universo femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia la percentuale occupazionale delle donne è del 52 per cento, al di sotto di quella europea del 66 per cento: è questo il tema principale da tener presente nella Giornata internazionale della donna perché l'istruzione, il lavoro e l'indipendenza economica sono il baricentro della libertà e dell'affermazione delle donne anche in termini di superamento del divario retributivo". E' quanto ha affermato la presidente dell'associazione "Donna e", Gabriella Peluso. "Nel Sud Italia la percentuale delle donne occupate è al di sotto del 50 per cento e questo grave gap priva la società di importanti risorse per lo sviluppo e per la crescita. Le donne devono puntare sull'istruzione, soprattutto scientifica, sulla formazione e sul lavoro – ha proseguito Peluso – ed è fondamentale che le politiche attive per il lavoro sia finalizzate particolarmente a sostenere il lavoro e l'imprenditoria femminile". (Ren)