Napoli: al Pausillipon somministrata terapia sperimentale contro grave forma leucemia

- All'ospedale Pausilipon, per la prima volta, somministrate le Car T per il trattamento di una grave forma di leucemia. Destinatario dell'innovativo trattamento un piccolo paziente di quasi quattro anni affetto da una forma di leucemia linfoblastica acuta (Lla) di tipo B resistente alle terapie. Al bimbo, infatti, già sottoposto a trapianto di midollo nel maggio dell'anno scorso, a novembre è stata diagnosticata una recidiva del tumore. Dopo una attenta valutazione clinica, il team della Struttura complessa trapianto di cellule ematopoietiche e terapie cellulari dell'Aorn Santobono-Pausilipon, diretta da Francesco Paolo Tambaro, ha deciso di procedere con la somministrazione di Car T come opzione terapeutica. Quella con Car T (Chimeric antigens receptor cells-T) è una terapia estremamente innovativa e personalizzata che può essere somministrata solo in presenza di precise indicazioni cliniche e che sfrutta il potenziale delle cellule T presenti nel sistema immunitario, che vengono modificate geneticamente per attaccare e distruggere le cellule cancerogene in maniera mirata ed efficace anche in quei pazienti che, purtroppo, non rispondono alle cure tradizionali o al trapianto. Una volta verificato che il piccolo paziente era candidabile a questa delicata procedura, sono stati prelevati i linfociti che, dopo essere stati trattati e modificati geneticamente, sono stati infusi lo scorso mese di febbraio. Il piccolo è attualmente sotto stretto monitoraggio e sarà a breve sottoposto a dimissione protetta, ma i medici sono cautamente ottimisti. I prossimi mesi saranno determinanti per la valutazione dello stato clinico e per monitorare la remissione della malattia. "Per la prima volta in Campania e in tutto il Sud Italia si utilizzano le Car T su un paziente pediatrico. Si tratta di un risultato importantissimo per la sanità pediatrica regionale. La terapia genica è il futuro e offre una nuova speranza terapeutica per i piccoli pazienti affetti da tumori del sangue resistenti alle terapie tradizionali che, prima, erano costretti a rivolgersi a centri fuori regione", è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell'Aorn Santobono-Pausilipon. (Ren)