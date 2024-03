Campania: mercoledì 13 marzo question time in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “passaggio in Rsa di pazienti affetti da gravi patologie in terapia riabilitativa presso strutture ex art.26”, “chiarimenti in merito alla mancata attuazione di leggi approvate dal Consiglio regionale della Campania”, l’“utilizzo dei fondi istituzionali per propaganda politica e chiarimenti urgenti sui manifesti per le prestazioni sanitarie”, l’“attività di comunicazione istituzionale del presidente della Giunta regionale”: sono tra le interrogazioni, presentate, rispettivamente, dai consiglieri Roberta Gaeta (Demos), Bruna Fiola (Pd), Livio Petitto (Moderati e riformisti) e Severino Nappi (Lega), che saranno discusse nel question time del 13 marzo dalle ore 11 alle 13 in Consiglio regionale della Campania.Saranno, altresì, discusse le seguenti interrogazioni: “richiesta rielaborazione volumi massimi di spesa centri ambulatoriali accreditati SSR” e “bonifica Parco delle Colline di Napoli” del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione, Per, Più Europa), “utilizzo della graduatoria afferente il concorso pubblico per dirigente ingegnere/architetto della ASL Napoli 2”del consigliere Francesco Iovino (Italia viva), “cantiere Eav via Colonne nei Comuni di Giugliano, Melito e S. Antimo” ad iniziativa del consigliere Cosimo Amente (FdI); “rifiuti esportati in Tunisia” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto).(Ren)