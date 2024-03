Caserta: chiesto rinvio a giudizio 43 persone per frode fiscale e riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Repubblica di Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio di 43 persone ritenute coinvolte in un sodalizio criminale dedito alla frode fiscale e al riciclaggio. Le indagini hanno acceso i riflettori su una rete di società “missing trader”, che venivano fraudolente interposte in cessioni tra persone consentendo, mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture inesistenti, di realizzare una frode fiscale per oltre 18 milioni di euro, che sono stati poi reinvestiti nel circuito finanziario legale. L’operazione è nata dal sequestro di 90 tonnellate di olio lubrificante eseguito presso un deposito nel Comune di Castel Volturno riconducibile a una società di “missing trader”, la quale veniva utilizzata per l’acquisto da controparti comunitarie, in assenza delle previste autorizzazioni, di prodotti petroliferi successivamente destinati al mercato ‘nero’ nazionale. (segue) (Ren)