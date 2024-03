Pnrr: Decaro, rilanceremo su asili e bus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifinanziamento è però avvenuto su fondi che non prevedono scadenze e controlli puntuali come il Pnrr: "Sì, ma abbiamo ottenuto di mantenere le procedure semplificate del Pnrr. E, anche se non ci sono gli stessi meccanismi di verifica, noi non abbiamo interesse a non spendere, quindi non vedo il rischio di ritardi. È vero che non c'è più la scadenza tassativa del 2026 prevista dal Piano, ma questo non rallenterà gli investimenti, anche perché abbiamo ottenuto che l'anticipo versato ai Comuni sulle opere previste dal Pnrr salga dal 10 al 30 per cento, quindi potremo far fronte agli impegni con le aziende". Ora però secondo il presidente "è importante che ci sia anche una semplificazione dei pagamenti da parte dei ministeri, così che i Comuni ricevano i soldi in linea con gli stati di avanzamento delle opere. Infine, chiediamo al governo di risolvere il problema di quei finanziamenti, per complessivi 2,2 miliardi, che sono stati ripristinati con risorse che erano già assegnate per piccole opere, assetto del territorio e interventi di ricostruzione". Quanto ai rapporti con il ministro Raffaele Fitto, regista del Pnrr: "Ci sono stati tanti problemi, ma a me oggi interessa che si sia raggiunto un accordo che dà modo ai Comuni di rispettare gli impegni presi per migliorare infrastrutture e servizi. Parliamo di asili nido, autobus elettrici, linee di tram, metropolitane, alloggi popolari, giardini, parchi e spazi per la socializzazione. E qui c'è anche una soddisfazione personale: verso la scadenza del mio mandato, ci tenevo a non lasciare sospeso un lavoro così importante", conclude Decaro. (Rin)