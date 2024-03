Caserta: Santangelo (Iv), nuovo pronto soccorso Maddaloni opera strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il consigliere regionale di Italia viva Vincenzo Santangelo è stato impegnato in un sopralluogo sul cantiere del nuovo pronto soccorso di Maddaloni. Ad accompagnarlo c'era il direttore sanitario Stavolo. "Questa è un'opera strategica per la comunità maddalonese e per tutta la sua conurbazione - ha commentato Santangelo -. Restituiremo centralità nel panorama della sanità provinciale e regionale all’ospedale di Maddaloni. Chiaramente non ci culliamo sugli allori e vigileremo sempre affinché le cose proseguano nella maniera giusta". (Ren)