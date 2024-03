Comuni: Gabusi (Regioni), via libera al riparto risorse associazionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di Conferenza Unificata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato parere favorevole alla delibera che permette di accedere alla ripartizione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2024. “Anche per il 2024 sono state individuate le Regioni e le Province autonome – spiega il Coordinatore della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marco Gabusi (Regione Piemonte) – che potranno beneficiare del fondo statale che incentiva l’aggregazione dei piccoli comuni. Si tratta di una importante razionalizzazione. La gestione associata dei comuni infatti permette una razionalizzazione delle risorse e quindi migliora le condizioni per una maggiore efficienza dei servizi rivolti ai cittadini. Il Fondo verrà ripartito tra le Regioni che hanno presentato i requisiti conformi ai criteri richiesti e poi sarà definita la ripartizione delle risorse da trasferire entro il 30 aprile”, conclude. (Rin)