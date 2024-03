Perugia: sette arresti per associazione a delinquere finalizzata a truffe, al vertice detenuto a Poggioreale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definiti tutti gli accordi della trattativa veniva concordata la data e l'ora dell'incontro, incontro al quale gli indagati partecipavano con falsi documenti di identità. L'assegno circolare veniva consegnato al personale bancario il quale, accertata l'esistenza sui siti internet della filiale emittente il titolo, individuata l'utenza e dopo aver ricevuto garanzie telefoniche, lo poneva all'incasso. Conclusa la compravendita ed entrati in possesso degli orologi, gli indagati facevano perdere le proprie tracce; soltanto dopo alcuni giorni la vittima si accorgeva di essere stata truffata allorquando la banca gli comunicava che l'assegno era falso in quanto emesso da una banca inesistente. L'acquisizione di un ingente mole di dati da parte degli investigatori, durante un anno di investigazioni, ha consentito di interrompere l'attività criminosa che ha fruttato al sodalizio un profitto illecito - in un arco temporale di pochi mesi - di quasi 600.00,00 euro. La complessa attività di indagine ha permesso di delineare un rilevante quadro investigativo che ha portato l'Ufficio a richiedere e ottenere una misura cautelare per gli indagati. Alle prime luci dell'alba il personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Perugia unitamente al Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, il Reparto Prevenzione Crimine Campania e il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria di Roma e Napoli hanno eseguito nove perquisizioni locali e personali anche presso la casa circondariale dove è detenuto il presunto vertice dell'associazione. Al termine delle operazioni sono state individuati 6 sei 7 destinatari del provvedimento cautelare mentre uno è allo stato irreperibile. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire due telefoni cellulare in uso al detenuto nonché, presso le abitazioni degli indagati, gioielli, computer e numerosi appunti manoscritti. Quanto sequestrato sarà oggetto di verifica nei prossimi giorni. (Com)