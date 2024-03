Napoli: Manfredi, a rinascita Venere stracci avremmo voluto con noi autore gesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi manca autore del gesto che avremmo voluto vedere con noi, perché la nostra idea della ripartenza simboleggiata dalla nuova versione della Venere è che non si deve lasciare indietro nessuno”. Sono le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova versione della Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, rinata dopo il rogo del luglio dello scorso anno che ha mandato in cenere la prima opera installata in piazza Municipio. Il riferimento è a Simone Isaia, il giovane senza dimora accusato di avere appiccato il fuoco alla Venere presumibilmente servendosi di un accendino (lui ha sempre negato le contestazioni) e che è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione. “Dal giorno del rogo abbiamo tutti insieme avviato un percorso di ripartenza e avremmo voluto includere colui che ha contribuito a questo percorso, e che ha compiuto questo gesto forse ha pensato che il fuoco potesse essere in quel momento una sua affermazione di essere”, ha concluso Manfredi. (Ren)