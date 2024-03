Cultura: ministero, biblioteca nazionale di Napoli acquisisce lettera autografa di Leopardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La biblioteca nazionale di Napoli ha acquisito una preziosa lettera autografa di Giacomo Leopardi, datata 22 dicembre 1824 e indirizzata al cugino Giuseppe Melchiorri. Lo comunica il ministero della Cultura in una nota. Si tratta di una missiva di valore storico e letterario, che arricchisce ulteriormente il già ricco fondo leopardiano conservato nella biblioteca e va ad aggiungersi alla precedente acquisizione di una missiva autografa del poeta indirizzata sempre al cugino, datata 29 agosto 1923. L'acquisizione - spiega il ministero - è avvenuta grazie alla segnalazione della soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio e all'esercizio del diritto di prelazione da parte del ministero della Cultura e per un importo di 8.500 euro. "L'acquisizione da parte della biblioteca nazionale di Napoli di una lettera autografa di Giacomo Leopardi è una notizia di grande rilievo per il mondo della cultura italiana", ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Si tratta di un doento di grande valore che arricchisce ulteriormente il già ricchissimo patrimonio della Biblioteca e ci permette di conoscere meglio la vita e il pensiero di uno dei più grandi poeti della nostra storia". La lettera del 22 dicembre 1824, di carattere prevalentemente privato, offre nuovi spunti di studio sulla vita e l'opera del poeta. (segue) (Com)