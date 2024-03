Napoli: via a lavori efficientamento energetico e adeguamento sismico scuola De Nicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana di Napoli dà il via ai lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'istituto superiore De Nicola di Napoli con un impegno complessivo di cinque milioni di euro di fondi Pnrr. Sono iniziati, infatti, i lavori al plesso di via E. A. Mario che riguarderanno, in particolare, la messa in sicurezza delle parti pericolanti della facciata con rifacimento dell'intonaco di sottofondo, la realizzazione del cappotto termico esterno, la creazione di alloggiamenti per gli infissi esterni e il relativo smontaggio, l'installazione di nuovi infissi a taglio termico e di una vetrata termoisolante. Sull'edificio, inoltre, saranno rimosse le impermeabilizzazioni esistenti con i relativi massetti e sarà predisposto un isolamento termico in copertura con aggiunta di barriera a vapore, saranno realizzati nuovi massetti e nuove impermeabilizzazioni. Infine, l'Ente guidato dal Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, ha previsto la sostituzione di abachini in ardesia e davanzali, con il risanamento del calcestruzzo ammalorato per poi procedere con la finitura esterna e tinteggiatura delle facciate esterne, nonché la verniciatura delle opere in ferro. (segue) (Ren)